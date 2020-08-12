مصدر: "عبدالله شوضة" حلف اليمين أمام السيسي رئيسًا للقضاء الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكد مصدر قضائي، أن المستشار عبدالله عمر مصطفى شوضة أدى اليمين الدستورية ظهر اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وذكر المصدر -فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي- أن المستشار "شوضة" تولى منصب رئاسة محكمة النقض، بعد بلوغ المستشار عبدالله عصر الرئيس السابق لـ"النقض" السن القانونية للمعاش خلال أغسطس الجاري.

وكان مجلس القضاء الأعلى أرسل أسماء أقدم ٧ قضاة لرئاسة الجمهورية قبل انتهاء ولاية المستشار عبدالله عصر بستين يومًا، تنفيذًا للتعديلات على قوانين الهيئات القضائية.

جدير بالذكر أن نص التعديل بالمادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".