ضبط 8 قضايا تهريب بقيمة 8 ملايين جنيه في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب بضائع أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل - عقاقير طبية - لوازم شاشات تليفزيون – إكسسوارات هاتف محمول – قطع غيار مواتير – سخانات كهربائية وقطع غيار إستانلس – سجائر" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة ( 5 ملايين جنيه).

Advertisements

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات (42) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات عاملين، مخالفات سائقين، انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، عثور على غزل صيد، مخالفات مسطح مائي).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ (219) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت (982) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.