مصر | السيطرة على حريق مخلفات داخل نادي الرماية دون إصابات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق مخلفات داخل نادي الرماية دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق مخلفات داخل نادي الرماية دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخلفات داخل نادي الرماية، وتم الدفع بسيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

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