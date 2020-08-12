مصر | نادي القضاة يطالب بتوفير وسائل جيدة لنقل بطاقات الاقتراع من اللجان الفرعية للعامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يطالب بتوفير وسائل جيدة لنقل بطاقات الاقتراع من اللجان الفرعية للعامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن غرفة عمليات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، والتي تم تشكيلها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، تابعت انتظام القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ في فتح اللجان لاستكمال عملية التصويت لليوم الثاني.

وأضاف "السيد"، أن بناء على طلبات الكثير من رؤساء اللجان الفرعية تمت مخاطبة الهيئه الوطنية للانتخابات للتوجيه بما يتبع بشأن توفير وسائل نقل بطاقات الاقتراع غير المستعملة من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة نظرا لصعوبة نقلها

وأصدرت غرفة عمليات نادي قضاة مصر، أمس الثلاثاء، بيانها الأول.

حيث تابعت غرفة العمليات المشكلة بنادي القضاة انتظام القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول للإنتخابات ومباشرتهم فتح اللجان والبدء في عملية التصويت وتلقت الغرفة شكوى من بعض السادة رؤساء اللجان الفرعية بعدم مناسبة بعض مقار اللجان وجاهزيتها لسير العملية الانتخابية لأدائهم دورهم في الاشراف عليها على الوجه الأكمل والذي يستمر لأكثر من ١٢ ساعة متواصلة على مدار يومين.

ويطالب نادي القضاة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية ونظرًا لعدم إمكانية تغيير تلك اللجان بضرورة مراجعتها والعمل على تهيئتها لاستمرار العملية الانتخابية بشكل مقبول، وعلى السادة الزملاء إخطار اللجان العامة التابعين لها بملاحظاتهم في هذا الشأن.

كما تطالب الغرفة من السادة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية بأخذ تخوف السادة الزملاء من الزحام باللجان العامة وقت التسليم غدا نظرا لقلة عددها الملحوظ عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة وأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم فى هذا الشأن وكذا في شأن توفير وسائل لنقل دفاتر الأصوات المتبقية إلى اللجان العامة بعين الإعتبار حرصًا على سلامة جميع المشاركين.

وإذ يتقدم مجلس الإدارة للسادة القضاة المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية في ربوع مصر بجزيل الامتنان والتقدير على جهدهم الكبير للاضطلاع بهذه الرسالة في هذه الظروف وحراستهم وعي المواطنين وتحملهم كل الصعاب لأداء واجبهم الوطني بكل تجرد وأمانة.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.

ما هو مجلس الشيوخ وما دوره؟

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مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصرى».

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، عدد من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا، وجاءت كالآتي:

توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.

- تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.

- وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

- تكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة.

- فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف.

- إلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت.

- تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع.