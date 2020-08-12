مصر | 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ميدان الرماية.. والحماية المدنية تجري عمليات التبريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ميدان الرماية.. والحماية المدنية تجري عمليات التبريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب بمجموعة أشجار بالقرب من نادي الرماية، غرب المحافظة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اندلع حريق هائل بمجموعة من الأشجار، بميدان الرماية بالقرب من نادي الرماية، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

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وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بالقرب من نادي الرماية، غرب المحافظة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، ونجح محاولات القوات في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.