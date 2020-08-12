مصر | أمن القاهرة يلبي استغاثة مواطن كفيف يرغب في الإدلاء بصوته (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يلبي استغاثة مواطن كفيف يرغب في الإدلاء بصوته (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قطاع أمن القاهرة، بتلبية استغاثة مواطن كفيف يرغب في الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من المواطن عبد القادر عبد التواب محمد يفيد بانه كفيف ويرغب بالتوجة للجنة الانتخابية للإداء بصوتة، ونظرًا لسوء حالة الصحيه فقرراللجوء لشرطة النجدة لمساعدته للإدلاء بصوتة في الانتخابات.

وعلى الفور تم توجيه مأمورية لاصطحابه للمقر الانتخابي الخاص به وتسهيل إجراءات الإقتراع وتوصيله للمنزل مرة أخرى.. وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ ويدعى عبد التواب عبد القادر محمد يبلغ من العمر 67 سنه كفيف ومقيم مساكن القاهرة بلوك 13 مدخل 2 دائرة قسم المقطم.

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وبالاستعلام عن المركز الانتخابي الخاص به تبين انه بلجنه مدرسة عمر بن عبد العزيز بمساكن الجيزة دائرة المقطم.. حيث تم إصطحابه الى المقر الانتخابى وقام بالإدلاء بصوته ثم إصطحابه مرة أخرى لمحل اقامته.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد من المراكز.