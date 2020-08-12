أخبار مصر | وزارة الدولة للإعلام تطلق منصة "سفراء الإعلام الحديث"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الدولة للإعلام تطلق منصة "سفراء الإعلام الحديث" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق وزارة الدولة للإعلام، منصة "سفراء الإعلام الحديث" وذلك بالتزامن مع يوم الشباب العالمي، بهدف تعزيز الهوية المصرية، وتخاطب المنصة شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف تحقيق التواصل الدورى والمستمر مع هؤلاء المؤثرين، وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وقالت الوزارة في بيان لها،إن المبادرة تنطلق في ضوء رؤية مصر 2030، لدعم صورة مصر في الإعلام الحديث في شتى المجالات، من خلال دمج المؤثرين من الشباب فى تطوير منظومة التواصل والإعلام الحديث، وجمع التوصيات التي يقدمها الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الدولة للإعلام، إضافة إلى تقليص الفجوة بين الإعلام الحديث والإعلام التقليدي، من خلال خلق رؤية إعلامية متكاملة.

ويتم فتح باب التقديم بدأ من اليوم 12 أغسطس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020، للتسجيل عبر الرابط: shorturl.at/kGTX0.