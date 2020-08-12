أخبار مصر | البحوث الإسلامية: مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية: مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ في جميع محافظات الجمهورية في عملية الاستحقاق الانتخابي لاختيار المرشحين لمجلس الشيوخ، والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى مساء اليوم.

وأكد د.نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن المشاركة الفعّالة للوعاظ في هذه الانتخابات، ليست مشاركة فردية وإنما هي رسالة موجهة لجموع الشعب المصري تؤكد على أهمية المشاركة الفعّالة، والإدلاء برأيهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، لما تمثله هذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى في استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية.

أضاف الأمين العام أن الوعاظ تواجدوا منذ الصباح في لجان الاقتراع في مختلف المحافظات، وذلك في الوقت الذي شاركوا فيه أيضًا في توعية المواطنين بأهمية وأمانة المشاركة الفعّالة والإيجابية حتى تستكمل الدولة مسيرة العمل والتنمية والبناء.

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تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد صباح اليوم منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسة بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وأكد الأمين العام خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى مزيد من التركيز والوقوف على احتياجات الناس بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، والجهود الكبيرة التي تحتاج إليها محافظة القاهرة لاتساع رقعتها وحاجة القائمين بها إلى جوانب معرفية في قضايا متنوعة اجتماعية وفكرية وحياتية.

وركز الأمين العام على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع، مع التركيز على القضايا الحياتية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.

وشدد عيّاد على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.

