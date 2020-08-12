أخبار مصر | نقيب المعلمين يتفقد جهود الفرعيات لدعم المشاركة فى انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المعلمين يتفقد جهود الفرعيات لدعم المشاركة فى انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، عددًا من الفرعيات واللجان النقابية للوقوف على مدى الخدمات المقدمة منها للأعضاء، ومتابعة الدور الذي تقوم به الفرعيات واللجان النقابية لمعاونة المعلمين المشاركين في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وزار الزناتى النقابة الفرعية بمصر القديمة واللجان النقابية بالمنيل ومصر القديمة يرافقه الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين والدكتور مجدى علام، والمستشار شبل همام رئيس جمعية أبناء قنا، وكان فى استقبالهم الدكتور ياسر عمر مدير عام إدارة مصر القديمة والدكتور خالد عبده رئيس النقابة الفرعية بمصر القديمة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية واللجان النقابية.

وحرص خلف الزناتى على مشاركه أبنائه المعلمين الذين تجمعوا فى النقابة الفرعية وانطلق معهم إلى لجانهم الإنتخابية، دعمًا لكل خطوات الدولة وتنفيذ استحقاقها الدستورى بانتخاب مجلس الشيوخ.

وأكد الزناتى أن المعلمين دائمًا فى طليعة المشاركين لأى خطوة تدعم الوطن فى ظل قيادة سياسية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.