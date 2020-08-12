أخبار مصر | مصر للطيران تكشف عن بدء تسيير 28 رحلة جوية غدًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تكشف عن بدء تسيير 28 رحلة جوية غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، عن بدء تسسير 28 رحلة جوية غدا الخميس بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، تورونتو، جوانزو، بغداد، وبيروت، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من مسقط، الرياض، الدمام، جدة، القصيم، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ ورحلتين داخليتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر، ورحلات الشحن الجوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكب

‫وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.‬

‫

‫كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.‬

وفي سياق منفصل، وصلت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، 18 رحلة طيران دولية قادمة من عدة جهات أوربية على متنها 2175 راكبا، حيث قالت مصادر بالمطار بأن صالات الوصول استقبلت 18 رحلة قادمة من واشطن باريس أثينا دبى الشارقة أسطنبول أديس أبابا، بالإضافة إلى وجهات أخرى.

Advertisements

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة