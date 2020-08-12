أخبار مصر | مع تزايد الحرائق في الفترة الأخيرة.. تعرف على أكثرها شراسة حول العالم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مع تزايد الحرائق في الفترة الأخيرة.. تعرف على أكثرها شراسة حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العلماء أن زيادة معدل الحرائق بسبب فصل الصيف وتغيرات المناخية، حيث يؤدي الاحتباس الحراري نتيجة ارتفاع كبير في درجة الحرارة، الي انبعاث الغازات منها ثاني أكسيد الكربون والميثان، ومع اقترانها بالمواد المشتعلة تحدث حرائق هائلة.

وقد شهد العالم مؤخرا حوادث مأساوية بسبب تزايد عدد الحرائق في معظم الدول، ولكن هناك حوادث أدت الي قتل العديد من الضحايا بسبب اندلاع وانفجار الحرائق بصورة مفاجأة نتيجةً للتغير المناخي.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الحرائق التي سجلت بسبب ارتفاع درجات الحرارة:

حريق بشتيغو 1871:



يعرف بالاقوي تاريخيًا، حيث لم يعرف عدد الضحايا حتي الان، ويرجح وفق الإحصائيات التاريخية أن عددهم يتراوح بين 1500 و2500 قتيل.

وقد وقع هذا الحريق عام 1871 بالولايات المتحدة، في اكتوبر 1871 في بشتيغو (ولاية ويسكونسن) وقضى على 16 قرية أخرى على مساحة 500 ألف هكتار.

فرنسا 1897:



في اغسطس قضى 82 عامل انقاذ بينهم اطفائيون ومتطوعون و23 جنديا من فوج المدفعية الـ33 في شاتيلرو (غرب) في منطقة لاند (جنوب غرب)، بعدما علقوا وسط دوامة فعلية من النيران أثارها تغير مفاجئ في اتجاه الرياح وقواتها.

حريق 1910:



تسببت هذه الكارثة في وفاة ما يقرب من 80 قتيل أبرزهم رجال إطفاء، كما امتدت النّيران على مسافات هائلة، لتصنف على أنّها الأكبر في تاريخ الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

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ويعد هذا الحريق هو السّبب الرّئيسي خلف تطوير قوانين الحماية من العواصف النّاريّة وتحسين وسائل مواجهتها

الصين 1987:



اندلع حريق الغابات الأخطر في تاريخ الصين الحديث في مايو 1987 واسفر على الأقل عن مصرع 119 شخصا وإصابة 102 وتشريد 51 الفا في شمال شرق البلاد.

روسيا 2010



قضى علي حوالى 60 شخصا في حرائق استمرت قرابة شهر، كما قضت علي أكثر من مليون هكتار من الغابات والسهول العشبية ودمرت قرى بكاملها في غرب البلاد الذي شهد موجة حر وجفاف غير مسبوقة. قضى علي حوالى 60 شخصا في حرائق استمرت قرابة شهر، كما قضت علي أكثر من مليون هكتار من الغابات والسهول العشبية ودمرت قرى بكاملها في غرب البلاد الذي شهد موجة حر وجفاف غير مسبوقة. أستراليا 2010



بين 7 و11 فبراير لقي 173 شخصا على الأقل مصرعهم في حرائق التهمت الغابات في جنوب شرق البلاد، خصوصا ولاية فكتوريا حيث قضت مدن بكاملها وأكثر من ألفي منزل بالأرض. واشتعلت النيران طوال أسابيع قبل ان ينجح آلاف الاطفائيين والمتطوعين في احتوائها، في موجة الحرائق الأسوأ في تاريخ استراليا. اليونان 2007