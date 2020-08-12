أخبار مصر | مستقبل وطن: طوابير أمام اللجان الانتخابية بالجيزة والشباب يتصدر المشهد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: طوابير أمام اللجان الانتخابية بالجيزة والشباب يتصدر المشهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد قطب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، شهدت اللجان الإنتخابية في الجيزة خلال ثان أيام التصويت لمجلس الشيوخ إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين الذين حرصوا علي الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري خاصة فئة الشباب.

وأضاف المهندس أحمد قطب، في بيان له، لقد شهدت لجان المحافظة إقبالا كثيفا خاصة في مدينتي أكتوبر والشيخ زايد، حيث أمتدت الطوابير خارج اللجان لعدة أمتار، مؤكدا أن مستقبل وطن لعب دورا كبيرا في توعية المواطنين وحثهم علي النزول والمشاركة الإيجابية في تلك الانتخابات وهو ما استجاب له الناخبون ونزولهم بهذه الأعداد الكبيرة لتأدية الواجب الوطني.