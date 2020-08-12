أخبار مصر | تنسيقية شباب الأحزاب: عملية التصويت تتم بسهولة ويسر ولا بوجد تجاوزات داخل اللجان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تنسيقية شباب الأحزاب: عملية التصويت تتم بسهولة ويسر ولا بوجد تجاوزات داخل اللجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجان بدأت في مواعيدها منذ التاسعة صباحًا، موضحه أن الأعداد تزايدت منذ أمس، بالإضافة إلى زيادة مشاركة الشباب.

وأوضحت "عبد الإله" في مؤتمرا صحفيا، عقدته التنسيقية اليوم الأربعاء، لإعلان تقارير غرفة عمليات التنسيقية حول متابعتها للانتخابات، أننا رصدنا خروقات بعض مرشحي الفردي حيث قاموا بالدعاية أمام اللجان ما يعد خرقا للصمت الانتخابي.

من جانبه تواصل محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، خلال المؤتمر، مع المتابعين الميدانيين أمام اللجان، حيث اطمأن على سير العملية الانتخابية في اللجان.

وأكد المتابعين للتنسيقية الذين يبلغ عددهم 1500 متابع، أن عملية التصويت تتم بسهولة ويسر، ولا توجد تجاوزات داخل اللجان، كما يجري الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الاجتماعي الآمنة.

كما أكد مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، أن العملية الانتخابية تسير بشكل هادئ ومنتظم، ولم نرصد أي خروقات تؤثر على الانتخابات، مؤكدا أنه تم رصد بعض الخروقات من قبل مرشحي الفردي بقيامهم بالدعاية أمام اللجان ما يعد خرقا للصمت الانتخابي.

وأضاف أنه يجري الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووجود أماكن يختلي بها الناخب للغدلاء بصوته، موضحا أن بعض الناخبين في القرى لا يدركون عدد مرشحي الفردي الواجب انتخابهم في كل دائرة انتخابية ما يتطلب زيادة توعية الناخبين من قبل وسائل الإعلام.

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وانطلق امس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.