أخبار مصر | القوات المسلحة تواصل تنفيذ أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تواصل تنفيذ أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت عناصر القوات المسلحة في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لليوم الثاني من تواجدها في محيط اللجان لتقديم الدعم اللازم كاحتياطيات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين للتصدي لأي عدائيات محتملة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية.

Advertisements

وتقوم القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق بتنفيذ الدوريات الثابتة ومتابعة الأحداث طوال فترة الإنتخابات ومتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الإنتخابية وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

من جانبهم أعرب عدد من المواطنين المشاركين فى الانتخابات عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في تأمين العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وتأتي تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.