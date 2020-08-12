أخبار مصر | "قواعد التعامل مع الزائرين" دورة تدريبية للعاملين بالمتحف القبطي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "قواعد التعامل مع الزائرين" دورة تدريبية للعاملين بالمتحف القبطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة لشئون التدريب، إن الوزارة نظمت دورة تدريبية، تضمن توضيح قواعد التعامل مع الزائرين سواء المصريين أو الأجانب وخاصة في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد

وضمت الدورة العاملين من موظفي الأمن المدني وموظفي حجز التذاكر بالمتحف القبطي بمصر القديمة، وذلك تزامنًا مع عودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي.

وتابعت سها أن هذه الدورة جاءت في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والآثار ورفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وشمل محتوى البرنامج التدريبي كيفية التعامل في المواقف المفاجئة التي قد يتعرض لها الزائرين وتقديم خدمة سياحية ذات جودة عالية، لافتة إلى أنه تم وضع آلية لمتابعة وقياس كفاءة التدريب ومدى استفادة العاملين به وتطبيقه في مجال العمل.

وأشارت سها إلى أنه تم استئناف الخطة التدريبية للوزارة تحت مسمى "سفراء السياحة" بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة والتي تعد المرة الأولى التي يحصل عليها العاملين في المواقع الأثرية والمتاحف من المتعاملين مع السائح على مثل هذه الدورات وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

ومن المقرر أن يتم في نهاية كل دورة منح شهادة معتمدة للمتدربين من Institute of Hospitality in London من المملكة المتحدة، كما أنه سيتم تعميم هذه الدورات على باقي المناطق الأثرية والمتاحف.

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جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت أولى هذه الدورات التدريبية في مارس الماضي بتأهيل العاملين بمنطقة سقارة الأثرية على الخدمات السياحية وسلوكيات التعامل الصحيحة مع السائح، ورفع الوعي السياحي لديهم.

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التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين ومجموعة من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارة، في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وذلك لتبادل الرؤى واستعراض سبل دعم القطاع وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة به، بالإضافة إلى تقديم المقترحات التى من شأنها أن تساهم فى دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل الظروف الحالية خاصة مع عودة السياحة الخارجية إليها اعتبارا من أول يوليو الماضي.

كما تم خلال اللقاء بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص للترويج لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة وتكثيف الأنشطة الدعائية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على التنوع الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى.

وتم بحث إمكانية الاستعانة بخبراء لوضع خطة استراتيجية تسويقية سياحية للمقاصد المصرية طويلة الاجل تستمر حتي عام ٢٠٢٥، لتضع أيضا محددات تنمية البنية التحتية التي تحقق أهداف التنمية السياحية وعدد السائحين اللازم استجلابه بالاتساق مع تلك البنية.

