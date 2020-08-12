أخبار مصر | الصحة العالمية تنفي ما تم تداوله عن أعداد الإصابات الحالية في مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تنفي ما تم تداوله عن أعداد الإصابات الحالية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفت منظمة الصحة العالمية، ما تم تداوله من تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن المنظمة بخصوص أعداد الإصابات الحالية في مصر.
وأكدت المنظمة أنها تراقب عن كثب الأعداد المعلنة من قبل وزارة الصحة والسكان، مشيرة انه قد لوحظ في خلال الأيام القليلة الماضية زيادة في عدد الاصابات الجديدة في الموجة الحالية.
وفي هذا السياق أكدت المنظمة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومن أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين باستمرار، والالتزام بآداب الكحة والعطس، كما اهابت بالمواطنين استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.
ومن جهة أخرى، كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 54888 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.