أخبار مصر | الصحة العالمية تنفي ما تم تداوله عن أعداد الإصابات الحالية في مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تنفي ما تم تداوله عن أعداد الإصابات الحالية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت منظمة الصحة العالمية، ما تم تداوله من تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن المنظمة بخصوص أعداد الإصابات الحالية في مصر.

وأكدت المنظمة أنها تراقب عن كثب الأعداد المعلنة من قبل وزارة الصحة والسكان، مشيرة انه قد لوحظ في خلال الأيام القليلة الماضية زيادة في عدد الاصابات الجديدة في الموجة الحالية.

وفي هذا السياق أكدت المنظمة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومن أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين باستمرار، والالتزام بآداب الكحة والعطس، كما اهابت بالمواطنين استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.