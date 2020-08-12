أخبار مصر | بالجلابية والكمامة.. مواطنو المطرية يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالجلابية والكمامة.. مواطنو المطرية يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدرسة العقاد بميدان المطرية، لليوم الثاني على التوالي لانتخابات مجلس الشيوخ، إقبالا ملحوظا من جانب الناخبين للإدلاء باصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وقامت اللجنة المنظمة للانتخابات والجهات الأمنية بقيادة الرائد أحمد أبو زيد معاون مباحث وملازم أول عبداللطيف مرزوق من قسم المطرية، بتنظيم الناخبين وأخذ كافة الاحتياطات الأمنية بتفتيش المواطنين أثناء دخولهم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"

وحرص بعض مواطني المطرية على حضورهم "بالجلابية" للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، فضلًا عن ارتدائهم للكامامات منعا لتفشي فيروس كورونا.

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ويشار إلى أن قوات الأمن تؤمن خارج مدرسة العقاد فيما يقوم موظفون من وزارة الشباب والرياضة بتنظيم الطابور الناخبين الذين يعد الأطول في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.

وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.