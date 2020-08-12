أخبار مصر | بالجلابية والكمامة.. مواطنو المطرية يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالجلابية والكمامة.. مواطنو المطرية يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت مدرسة العقاد بميدان المطرية، لليوم الثاني على التوالي لانتخابات مجلس الشيوخ، إقبالا ملحوظا من جانب الناخبين للإدلاء باصواتهم داخل صناديق الاقتراع.
وقامت اللجنة المنظمة للانتخابات والجهات الأمنية بقيادة الرائد أحمد أبو زيد معاون مباحث وملازم أول عبداللطيف مرزوق من قسم المطرية، بتنظيم الناخبين وأخذ كافة الاحتياطات الأمنية بتفتيش المواطنين أثناء دخولهم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"
وحرص بعض مواطني المطرية على حضورهم "بالجلابية" للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، فضلًا عن ارتدائهم للكامامات منعا لتفشي فيروس كورونا.
ويشار إلى أن قوات الأمن تؤمن خارج مدرسة العقاد فيما يقوم موظفون من وزارة الشباب والرياضة بتنظيم الطابور الناخبين الذين يعد الأطول في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.
وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.