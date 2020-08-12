أخبار مصر | الوفد: انتخابات الشيوخ راعت ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: انتخابات الشيوخ راعت ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 شهد إقبالا كثيفا من جانب المواطنين في مختلف المحافظات من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأضاف شحاتة، في بيان، اليوم، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 راعت بصورة كبيرة جدا ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم توفير كراسي متحركة في جميع اللجان لمساعدة المعاقين حركيا وكبار السن فضلا عن استخدام متخصصين في لغة الإشارة للتيسير على من يعانون من إعاقة سمعية في عملية التصويت.

وطالب شحاتة بمد التصويت ليوم ثالث ان أمكن حتى تتاح الفرصة للجميع للمشاركة فى هذا الاستحقاق الهام وخصوصا فى ظل الاقبال الكبير من المواطنين فى مختلف المحافظات.

وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمشاركة المرأة الموسعة في عملية الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات وتصدرها المشهد بصورة كبيرة، لافتا إلى أن دور المرأة على مر الأحداث في مصر خلال المرحلة السابقة يؤكد أهمية مشاركتها في صنع القرار داخل الدولة.

وطالب مصطفى شحاتة، جموع الشعب المصري بضرورة تكثيف المشاركة في عملية التصويت غدا الأربعاء وهو اليوم الثاني والأخير للجولة الأولى من الانتخابات والتي حدد لها 11 و12 أغسطس الجاري.

وشدد على نجاح الحكومة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصا على أمن وسلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية من القضاة وغيرهم في الوقت ذاته.

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وانطلق امس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.