أخبار مصر | برلمانية تشيد بتوفير الحكومة لـ26 مليون عبوة من أدوية بروتوكولات علاج «كورونا»

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بتوفير الحكومة لـ26 مليون عبوة من أدوية بروتوكولات علاج «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوفير الحكومة المصرية خلال شهر يوليو الماضي 26 مليون عبوة من أدوية بروتوكولات علاج «كورونا»، ما بين أدوية "ازيثرومايسين" وأقراص فيتامين سي، وباراسيتامول، مشيرة إلى أن جميع الأدوية المعالجة لفيروس كورونا متوفرة في جميع الصيدليات والمستشفيات ولا يوجد أي عجز في أي نوع من الدواء.

ولفتت عبد الحليم، في بيان لها، أن حالة التهافت التي انتشرت مؤخرا من قبل المواطنين على ادوية المناعة، أحدثت عجز شديد في بعض الأدوية، الأمر الذي سعت وزارة الصحة مع الجهات المختصة في زيادة إنتاج تلك الأدوية، وتوفيرها في الصيدليات بنفس أسعارها، ودعوة المواطنين بعدم تخزين أي أدوية، والشراء بروشتة طبية.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن هذه الكمية استطاعت توفير احتياجات السوق المحلي، ودعم مرضى فيروس كورونا في مستشفيات العزل والعزل المنزلي.

وناشدت المواطنين بعدم التهافت على الصيدليات لتخزين الأدوية في المنازل، مشيرة إلى أن الأدوية متوفرة بالصدليات والمستشفيات العامة والصيدليات التابعة لها.

وانطلق امس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

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ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.