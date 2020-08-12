أخبار مصر | القوى العاملة بالإسكندرية تتابع سير العمل بمنظومة التحول الرقمي تجريبيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة بالإسكندرية تتابع سير العمل بمنظومة التحول الرقمي تجريبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بمتابعة تنفيذ توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان خلال زيارته الأخيرة للمديرية للتشغيل التجريبي وإزالة أية معوقات لسير العمل بالمنظومة وذلك للانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهرين.

وتابع ياسر سعيد مدير المديرية يرافقه المهندس محمد كمال مدير مركز المعلومات، سير العمل وانتظامه بمنطقة القوي العاملة بحي المنتزة، وجميع مكاتبها ومنطقة القوي العاملة بشرق، فضلا عن مركز تدريب مهني شرق ،وذلك لمراجعة جميع الإجراءات اللازمة والمتخذه لحسن سير العمل بمنظومة التحول الرقمي ،حيث جري تفقد انتظام العمل والتأكد من حصول المواطنين علي كافة الخدمات بسهولة ويسر جنبا إلى جنب مع إجراءات الحوسبة ، وتم الاستماع من العاملين عن معوقات العمل التي تواجههم للوقوف على حلها.

وأكد ياسر سعيد أن المرور مستمر علي جميع المناطق والمكاتب التابعة للمديرية لمتابعة سير العمل وتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية الحوسبة حتى تكون الإسكندرية نموذجا يحتذى في مجال التحول الرقمي .