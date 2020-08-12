شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف وعدم وجود كواشف حرارة في عدد من لجان انتخابات الشيوخ بمدينة العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية اقبال ضعيف من قبل الناخبين خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.

ورصدت المصري اليوم تواجد أمني كثيف سواء داخل او بجوار المقرات الانتخابية، وتواجد مندوبي المرشحين داخل وخارج المقرات الانتخابية.

خلال منتصف اليوم بدأ تدفق الناخبين وخاصة من كبار السن والسيدات، وبادر مندوبي المرشحين والأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية بمساعدتهم لمعرفة لجنتهم الانتخابية، وتسليم الناخبين كمامات لمن ليس معه كمامة ولأنه طبقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات لا يتم السماح للناخبين بدخول اللجنة بدون ارتداء الكمامات.

رصدت المصري اليوم عدم تواجد لكواشف قياس الحرارة، رغم تواجد مندوبي وزارة الصحة المسؤولين عن متابعة الحالة الصحية للناخبين المتدريين علي لجان مدينة العبور العشرة الموزعين علي مدارس مختلفة بمناطق الحي الاول والشباب، الحي التاني، ورصدت أيضا توزيع بعض المصانع العصائر علي مندوبي المرشحين وقوات الأمن لتفادي الاثار الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة.

في مدرسة الصداقة المصرية الازريبجانية بالعبور والتي بها لجنة 214 سيدات ورجال أكد رئيس اللجنة عدم وجود أي خروقات للعملية الانتخابية، وأوضخ أن نسبة الإقبال كانت في بداية اليوم ضعيفة وبدأت تزدادا بعد الساعة الثانية عشر ظهر، وأوضح رؤساء لجان رقم 210 و 211 بمدرسة عمار ابن ياسر بالحي الأول أن نسبة الإقبال في نهاية اليوم الاول كانت متوسطة ولكن اليوم الثاني مازالت ضعيفة، وأكدوا ان نسب الإقبال من قبل كبار السن والسيدات هي الأعلي.

ورصدت المصري اليوم تواجد كثيف من قبل مندوبي المرشحين خارج اللجان ومحاولت البعض توجيه الناخبين وهذا ما تعاملت معه قوات الامن وطالبت من أحدي مندوبي المرشحين عدم توجيه أي ناخب .

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