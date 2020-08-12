شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تشارك في تدشين مختبر السرديات العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك مختبر السرديات التابع لقطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية في تدشين أولى ندوات مختبر السرديات العراقي عبر الفضاء الالكتروني.

وكان الناقد العراقي، ثائر العذاري، قد أعلن عن تأسيس مختبر السرديات بقسم اللغة العربية بكلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة واسط تحت رعاية جاسم الخالدي رئيس القسم محمود القريشي عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة واسط.

وفي أولى الندوات التي ينظمها المختبر أون لاين وحضرها ما يزيد على ثلاثمائة من الأكاديميين والأدباء والنقاد العراقيين والعرب تمت مناقشة رواية (عن لا شيء يحكي) للأديب العراقي طه حامد الشبيب، وشارك في المناقشة الأديب المصري منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وأكد كلا من «جاسم» و«ثائر» في بداية الندوة على تجربة الإسكندرية الملهمة في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية التي كانت أحد دوافع إنشاء مختبر السرديات العراقي، مثلما حدث في العديد من الدول العربية الأخرى.

واكد منير عتيبة أن كلا من «الخالدي» و«العذاري» من الأعضاء المهمين والمساهمين بقوة في أنشطة مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية من خلال أطروحاتهما النقدية التي شاركا بها أكثر من مرة في لقاءات مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف «عتيبة» انه سعيد بتكرار تجربة مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية في كل من السعودية وعمان والكويت والأردن والعراق، بما لكل منها من تميز خاص بها، وانه يحلم بوجود مختبر في كل بلد عربي، ثم يحدث التقاء بين مختبرات السرد العربية ليكون جسرًا للتواصل بين مبدعي ونقاد السرد العرب .

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