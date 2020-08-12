شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط إقبالا متزايدا عن اليوم الأول، خاصة مع حلول الظهيرة، وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان، وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وتزايد إقبال الناخبين في بعض قرى ومدن كفرسعد المعروفة بالثقل التصويتي الكبير، خاصة في مسقط رأس المرشحين مثل الركابية وميت أبوغالب وكفرالبطيخ والسرو، حيث حرص بعض كبار السن والسيدات على الإدلاء بأصواتهم، خاصة في لجان الركابية وميت أيوغالب وكقرالبطيخ، بينما كان الاقبال في لجان مدينة دمياط محدودا مع بدء التصويت، مما دعا بعض المرشحين خاصة رجال الأعمال لتوفير سيارات مبكروباص و«توك توك» لنقل الناخبين من وإلي اللجان ومنحهم مياه غازية ومياه معدنية لمقاومة الموجة الحارة التي تتعرض لها المحافظة حاليا.

كما دفع بعض رجال الأعمال بسيارات تحمل مكبرات صوت تجوب الشوارع لحث المواطنين على الخروج للتصويت، والإدلاء برأيهم .

تبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة دمياط مليون و٤٠ ألف و٤٨٠ ناخب، في عدد ٢٥١ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة..

واحتلت عدة مراكز مقدمة معدلات التصويت في منها فارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ وذلك من حيث عدد الناخبين، اما من حيث نسبة الحضور بالمقارنة مع من لهم حق التصويت فاحتلت مدينة كفر البطيخ المركز الاول في اليوم الأول

وكانت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، تفقدت قبل بدء الانتخابات جولاتها الميدانية، للإطمئنان على مستوى التجهيزات النهائية بالمقار الإنتخابية، وقامت بزيارة مدارس كفر البطيخ الابتدائية الجديدة وكفر البطيخ الإعدادية بنين وعزبة ٣ للتعليم الأساسي ومجمع مدارس الإسماعيلية بمركز كفر سعد وكذلك مدارس شجرة الدر والشهيد محمد طارق أبوالفرح والشهيد عاطف سلامة بفارسكور ومدرستى الروضة الإعدادية بنات والروضة الثانوية المشتركة وبدمياط زارت المحافظ مدارس الدكتور على مصطفى مشرفه الإعدادية واللغات الرسمية والشرباصى الابتدائية وذلك للتأكد من جاهزية المقار الإنتخابية لاستقبال الناخبين، وكذا مراجعة أعمال الإنارة وإنشاء مظلات لانتظار الناخبين فضلا عن توافر مستلزمات الوقاية للمشرفين على العملية الانتخابية والمولدات الكهربائية وكراسى متحركة لكبار السن ومتحدى الإعاقة وتجهيز الأماكن المخصصة لمبيت أفراد الأمن، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من أعمال لرفع الإشغالات والتطهير والتعقيم لداخل ومحيط اللجان..

وأوضحت محافظ دمياط في تصريحات صحفية، أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة العملية الانتخابية على مدار يومى التصويت، ولم تتلق أية بلاغات عن وجود تجاوزات أو خروقات سواء داخل أو خارج اللجان، منوهة إلى أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وخاصة كبار السن ومتحدى الإعاقة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت تكاتف الجهود بين كافة الجهات للخروج بالعملية الإنتخابية بصورة مشرفة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.