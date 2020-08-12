شكرا لقرائتكم خبر عن راعي كنيسة مار جرجس بسيدي سالم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى القمص ميخائيل، راعى كنيسة مارجرجس بمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ باللجنة ٤٢٨ ومقرها مدرسة سيدى سالم الاعدادية بنين.

وأكد أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى لبناء الدولة واستكمال مسيرة التنمية، ودعا المواطنين للنزول والتصويت فى الانتخابات حتى تفرز العناصر التى تمثل الاختيار الحقيقى لهم.

راعي كنيسة مار جرجس بسيدي سالم يدلي بصوته

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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