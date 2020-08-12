شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بورسعيد»: انتظام تواجد الفرق الطبية داخل اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه مع بداية صباح أول يوم انتخابات مجلس الشيوخ تواجدت جميع الفرق الطبية بشكل منتظم باللجان الانتخابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية، بناءا على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وأشار إلى أنه تم توفير ١٠٨ عضو فريق طبي باللجان الانتخابية، كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتم التنبيه بتواجد مدير المستشفى ورؤساء الاقسام الطبية وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتوافر وحدات الدم ومشتقاته ببنوك الدم الفرعية بالإضافة إلى بنك الدم الإقليمي بالمحافظة، بالإضافة إلى الانعقاد الدائم لغرفة الازمات بمديرية الصحة لمتابعه أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

وأكد وكيل الوزارة على أن العملية الانتخابية تسير بانتظام تام وفي أجواء آمنة طبيا وتحت كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

ودعا «أبوهاشم»، جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات لأنها واجب وطني يتحتم على كل مواطن القيام به والمشاركة بصوته بكل حرية في اختيار من يمثله بمجلس الشيوخ من أجل المساهمة في بناء وتقدم ورفعه هذا الوطن.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.