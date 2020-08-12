شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف الإسكندرية» يتفقد لجان الانتخابات ويدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية جولة تفقدية للعديد من اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ اليوم الأربعاء.

وخلال الجولة دعا وكيل الوزارة الناخبين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والقيام بالواجب الوطني، وناشد كل منتسبي مديرية أوقاف الأسكندرية من داخل أو خارج المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، لافتا إلى أن هذه الانتخابات خطوة جديدة على طريق الإصلاح الذي ابتدأته الدولة منذ أعوام.

وأشاد «خشبة» بمدى الالتزام الذي تشهده اللجان الانتخابية من قبل المواطنين، مبينا أن هذا هو الشعب المصرى الذي يدعم وطنه ويسعى لبنائه بكل ما اوتى من قوة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.

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