شكرا لقرائتكم خبر عن الأخطاء الإملائية تضع أحمد فلوكس في موقف محرج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت الأخطاء الإملائية، الفنان أحمد فلوكس في موقف محرج مع جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب «بوست» عبر حسابه الشخصي، ردا على هجوم المطرب هاني شاكر، عليه أثناء مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي، وظهر في كلامه أخطاء إملائية كثيرة مما دفع الجمهور لتوجيه انتقادات كثيرة له، في التعليقات، وتساءل معظم المنتقدين عن كيفية تخرجه فى كلية إعلام.

وعدل «فلوكس» بتعديل المنشور «البوست» أكثر من مرة.

والتقطت «المصري اليوم» عن طريق خاصية «اسكرين شوت» صوراً تظهر كافة التعديلات التي أجراها على المنشور

وتمثلت أبرز الأخطاء على سبيل المثال لا الحصر كتابته كلمة هرد خطأ فى بداية حديثه: أنا مش هارود على كلام استاذ هانى .. واستكمل الأخطاء بكتابة كلمتى نهائى ووجهة نظرى هكذا «نهايي» و «وجهتى نظرى» هذا فضلا عن عدم تمييزه بين الهاء والتاء المربوطة فى كل رسائله، وغيرها من الأخطاء.

الفنان أحمد فلوكس

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كان الفنان هاني شاكر، قال خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبى، أعمل أفلام بعيد عنى. أنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا. حسبى الله ونعم الوكيل».

وتابع: «فلوكس لو كان عضوا بنقابة الموسيقيين كنت شطبته منها. السوشيال ميديا ورتنا بلاوى. إحنا وصلنا للحضيض. والله لو هو عندى في النقابة لأشطبه».

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ولفت نقيب الموسيقيين إلى أن غياب الضوابط على السوشيال ميديا، هو الذي دفع البعض لكتابة أمور لا تمت للحقيقة بصلة، مشدداً على أن أحمد فلوكس «لا يجيد الاعتذار، ولكنه يجيد الهجوم على الآخرين». واختتم قائلًا: «أنا لا أقبل اعتذاره ولا قابله هو شخصيًا وأنا أخدت حقى تالت ومتلت. أنا مش بتعامل مع الصغيرين، أنا بتعامل مع الناس الكبيرة، ولكن للأسف غلط الصغار يقعوا فيه الكبار».