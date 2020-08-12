شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يطالب المواطنين بالبنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان غرفة عمليات المحافظة للإطمئنان على فتح كافة اللجان في مواعيدها مع توافر جميع الخدمات اللوجستية والتجهيزات اللازمة لتسهيل دخول وخروج الناخبين للجان.

و أكد محافظ أسوان على أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 هو واجب ومسؤولية وطنية على عاتق كل مواطن مصري محب لوطنه ويتمنى بناء مستقل مشرق لأبنائه وللأجيال القادمة، وطالب اللواء أشرف عطية المواطنين الشرفاء والشباب والمرأة الأسوانية بالنزول بكثافة للإدلاء والتعبير عن رأيهم أمام لجان الإقتراع بكل حرية وشفافية، وعدم الإلتفات للدعاوى المحرضة والهدامة، لافتاً إلى أن ممارسة كل مواطن أسوانى لحقه الإنتخابى هو إدراك واعي لقيمة صوته في إختيار المرشح المناسب والذى سيكون قادر على مساندة جهود المحافظة في تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية والمخططة لتكون أسوان في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.

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