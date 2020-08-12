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شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء المقابلة الشخصية لـ ١٤٤ متقدمة للمعهد الفني للتمريض في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت إدارة التأمين الصحى ببنى سويف، المقابلة الشخصية للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية والمتقدمات للمعهد الفنى للتمريض بالتأمين الصحى ببنى سويف عن طريق اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور حسن محمود محمد سليمان مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، الدكتورة رضا محمود مدير ادارة الشؤن الطبية، والدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، الدكتور محمد يحيى رئيس مجلس إدارة المعهد، وفاطمة محمود مديرة المعهد، السيدة صفاء كمال مديرة التمريض بالفرع.
وتم عقد المقابلة الشخصية لعدد ١٤١ وغياب عدد ٣ من المتقدمات للمعهد الفنى للتمريض ممن اجتازوا الإملاء واللغة الإنجليزية وتم اجراء اختبار الكتله لهم، صباح اليوم، بقياس الطول والوزن من إجمالي عدد المتقدمات ٥٤٦ لهذا العام.
وشهد المعهد إقبالا من المتقدمات من خريجي الشهادة الإعدادية، وتم إجراء المقابلة الشخصية، ليتم الاختيار وفق معايير واضحة وثابتة بتوافر السمات والقدرات الشخصية والجسدية لتأهيل خريجات ذو كفاءة، لخدمة منتفعي الـتأمين الصحي بني سويف.
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