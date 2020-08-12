شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمنيا: لم نرصد أي مخالفات خلال اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنيا، برئاسة المستشار أشرف عقيلة، رئيس اللجنة، عدم رصد أي مخالفات خلال عملية التصويت أو فتح وغلق اللجان خلال اليوم الأول والساعات الأولى من اليوم الثاني، مؤكدة حرص القضاة على التواجد بمقار لجانهم في المواعيد المحددة.

وأضافت اللجنة أنه تم تخصيص إحدى القاعات الكبرى، بمقر استاد جامعة المنيا لعملية رصد الأصوات بكل قسم ومركز من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

في سياق متصل، قام المحافظ اللواء أسامة القاضي، بتفقد عدد من لجان الانتخابات والاطمئنان علي اتخاذ الإجراءات الوقائية، كما تابع عمليات التصويت من غرفة العمليات بالمحافظة.

يذكر أن محافظة المنيا، تضم 557 مركزا انتخابيا و757 لجنة خصصت لاستقبال 3 مليون و468 ألف و575 ناخب وناخبة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا لانتخاب 5 مرشحين بين 27 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية، وأيضا التصويت لقائمة بنسبة 5 %.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.