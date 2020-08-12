شكرا لقرائتكم خبر عن للراحة.. غلق باب التصويت ساعة في لجان انتخابات الشيوخ بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررالمستشار مجدى مصطفى رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقليوبية غلق باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في ثاني أيام الانتخابات لمدة ساعة بدءا من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا للراحة على أن تعاود اللجان استقبال الناخبين من جديد للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة التاسعة مساءا

واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 مليون و255 ألف ناخب.