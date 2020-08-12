شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين الاستهداف التركي لإحدى مركبات حرس الحدود العراقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، استهداف طائرة مُسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة «سيدكان» شمال العراق، يوم أمس، مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق الشقيق، وتهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
وشمل البيان تقديم خالص تعازي مصر لأسر الضحايا وللجيش العراقي الباسل، كما تضمّن البيان التأكيد على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.
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