شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إنهاء خدمة مفتش دعوة بسوهاج استغل صفحته بـ«فيس بوك» لنشر التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف، الأربعاء، إنهاء خدمة ناصر بخيت أحمد عامر، مفتش دعوة بمديرية أوقاف سوهاج، بسبب استغلاله صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لنشر الأفكار المتطرفة.

وقالت وزارة الأوقاف: نظرًا لاستغلال مفتش الدعوة بسوهاج لصفحته الشخصية في نشر أفكار متطرفة، وإقراره بأنها صفحته، وبما أن صفحة الإمام كمنبره، وأن الإمام الذي هو داعية أمن وطمأنينة للجميع لا يمكن أبدًا أن يقبل منه أن يكون عنصر هدم في المجتمع قررت وزارة الأوقاف إنها خدمته من تاريخه.

وأضافت الوزارة: وبناء على المذكرة المشتركة للقطاع الديني وقطاع المديريات وتوصيتها بإنهاء خدمة المذكور لخطورة انتساب أمثاله إلى الأوقاف، تم إنهاء خدمة المذكور بالقرار رقم 2393 لسنة 2020م بتاريخ 11 /8/ 2020م، وصار من تاريخه لا علاقة له بالأوقاف.

وشددت وزارة الأوقاف على منعه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

واختتمت: «وتهيب الوزارة بجميع العاملين بها تحري الدقة في كل ما ينشر على صفحاتهم».

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