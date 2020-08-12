شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد امتحانات نقل وشهادات القراءات بمعهد فتيات شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، لجان معهد بنين قراءات شبرا، ومقرها معهد فتيات شبرا، وذلك في اليوم الخامس لامتحانات نقل وشهادات القراءات، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي علوم القرآن والأدب والنصوص.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب والمراقبين، للحفاظ على سلامتهم من العدوى.

وقام وكيل الأزهر خلال تفقده اللجان بالاتصال بالدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية علوم القرآن، لطمأنة الطلبة بأن القرارات الخاصة بالتحاق الطلاب الجدد بمعاهد القراءات الأزهرية، وكلية علوم القرآن بطنطا «بخصوص السن» لا تجري على الطلاب الحاليِّين، مؤكدًا أنه لا توجد قرارات من المجلس الأعلى للأزهر تطبق بأثر رجعي على الطلاب.

جدير بالذكر أن المقرر الدراسي على معاهد القراءات لهذا العام هو من أول المنهج حتى 15 مارس فقط، كما يمتحن طلاب كل منطقة في محافظاتهم وليس في القاهرة، كما هو معمول به سابقًا، وذلك تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا للاختلاط والزحام.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات طلاب معاهد القراءات في الثامن عشر من الشهر الجاري.

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