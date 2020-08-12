شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن قبول دفعة من خطباء المكافأة من خريجى مراكز الثقافة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة من خريجى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أن القبول سيكون بعدد من الضوابط وهى :

أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير ممتاز .

أن يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن .

وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره .

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن إنجازاتها خلال 6 سنوات فى مجال تحسين الأحوال المعيشية والمالية، حيث أوضحت الوزارة أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على ليسانس فقط، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيها شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%، أما فيما يتعلق بتحسين الأحوال المالية والمعيشية للمحفظين وشيوخ وأعضاء المقارئ، فقد تم تحسين مكافآت المحفظين بالمكافأة 300% مقارنة بعام 2013/2014، كما تحسين مكافآت شيوخ المقارئ بنسبة 186% مقارنة بعام 2013/2014،وتحسين مكافآت أعضاء المقارئ بنسبة 167% مقارنة بعام 2013/2014، كما تم تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة حسب الدرجة العلمية والمؤهل الحاصل عليه وتراوحت الزيادة من 25% إلى 233% مقارنة بعام 2013/2014.