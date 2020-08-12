شكرا لقرائتكم خبر عن 22 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة وعلى متنها 2225 راكبا لعواصم غربية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، 22 رحلة طيران فى طريقها إلى عدة عواصم دولية وعربية وإفريقية وعلى متنها 2225 راكبا، وحسب مصادر مطلعة بالمطار فقد قام مسئولو مطار القاهرة وكافة الجهات المعنية بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحتراذية تطبيقا لاشتراطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتعليمات المنظمات العالمية للطيران.

وأوضحت المصادر، أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها "باريس، روما، ميلانو، أمستردام، لندن، مومباى، نيويورك، أثينا، بيروت، جدة، دبى، الشارقة، الرياض".

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.