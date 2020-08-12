شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين بالقاهرة يستقبل نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد في جمهورية مصر العربية.

وفى بيان لسفارة البحرين، هنأ الجودر خلال اللقاء الدكتورة نعيمة القصير على توليها مهام منصبها الجديد، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها، مؤكدا فخره واعتزازه بتبوء أبناء المملكة المناصب المرموقة بفضل ما توليه القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من دعم واهتمام لجميع البحرينيين لرفع راية الوطن في كافة المحافل الدولية.

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من جانبها، تقدمت الدكتورة نعيمة القصير بالشكر للسفير الجودر على تهنئتها واستقبالها، وعبرت عن فخرها واعتزازها بتمثيلها المملكة في منظمة الصحة العالمية بمصر، وأكدت أن نجاحها يأتي في إطار الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لكافة أبناء المملكة وللمرأة البحرينية، مشيرة إلى سعادتها لتولي هذا المنصب في جمهورية مصر العربية، وأنها ستعمل على استكمال ما تم تحقيقه لتحقيق مبدأ الصحة، للجميع ولجميع الشعب المصري وتعزيز الصحة والأمن الصحي من أجل التنمية والرفاهية للجميع دون أي تمييز.

الجدير ذكره، أن الدكتورة نعيمة القصير شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في جمهورية مصر العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013 إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليمي للمنظمة آنذاك.

وهي حاصلة على الدكتوراة الفخرية في العلوم (DSci) من جامعة جلاسكو كاليدونيان، اسكتلندا، المملكة المتحدة عام 2005، وقد منحها ملك البحرين الجائزة الأولى للكفاءة في ديسمبر 2016.