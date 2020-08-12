شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الجيزة: لم نتلق أى شكاوى أو بلاغات خاصة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة لجيزة اقبالاً من المواطنين فى الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن أعمال اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بدأت على مستوى المحافظة فى الموعد المقرر لها فى التاسعة من صباح الأربعاء، مشيراً إلى ان غرفه عمليات المحافظة لم تتلقى اى بلاغات او شكاوى بشان سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية .

وأكد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة مشيرا الى التعامل الفورى مع ايه احداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون اية معوقات.

واضاف المحافظ ان هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصا على سلامة وصحة المواطنين مشيرا الى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز و الطب البيطرى للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية فى كافة اماكن تواجدها بنطاق المحافظة بالإضافة الى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعيه المواطنين الlتوافدين على اللجان الانتخابية الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى اضافة الى التمركزات المنتشرة لسيارات الاسعاف والاطفاء امام اللجان للتجاوب فورا مع ايه طوارئ بالإضافة إلى التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصا على سلامة الجميع.

وشهدت مدرسة الهرم الجديدة بحى العمرانية قيام أحد المستشارين بالنزول لاحد الناخبين من كبار السن الراغبين فى الادلاء بصوته لمعاونته والتسهيل عليه فى الادلاء بصوته .

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يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.