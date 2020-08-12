أزهرى لأئمة تايلاند: التكامل بين العلوم النظرية والعلمية يوسع مدارك الداعية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لأئمة وعلماء تايلاند، عقدت اليوم محاضرة عبر الفيديوكونفراس بعنوان " التكامل والتداخل في العلوم الإسلامية "، حاضر بها الدكتور محمد نجدي الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أكد خلالها علي أهمية التواصل بين المتخصصين في العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية التطبيقية ، لتحقيق التكامل بين العلوم بما يخدم المجتمعات.

وقال الدكتور النجدى، إن الحاجة ماسة الآن لتواجد علماء وباحثين قادرين علي فهم النصوص وتطبيقها على الواقع، داخل إطار ثقافى وحضارى معاصر، موضحاً دوائر العلوم التي تدور حول خدمة النص الشريف منها: دوائر الفهم وبناء العلوم الإنسانية والتوثيق، والحجة والتحليل.

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وأوضح أنَّ وحدة مرجعية العلوم، واتحاد مقاصدها، هم أحد أهم أسباب تداخل تلك العلوم، فالعلوم الشرعية لم تكن بمعزل عن الحركة العلمية والنظرية المؤسسة لكل علم من العلوم، لأنّ التكامل بينها يحقق نجاحاً في مواجهة الفهم الخاطيء لدي المتطرفين، منها علي سبيل المثال - حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس، وقوله تعالي "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله"، وكذلك آيات الجهاد.

كما طالب الدكتور النجدى المتدربين : بضرورة النَّهل من كافة العلوم النظرية والتطبيقية، وإكتساب كل ما يؤهلهم ويصقل خبراتهم الدعوية، والإطلاع على ثقافات الأمم والحضارات الأخري ليكونوا قادرين علي مواجهة الأفكار الدخيلة التي تطرأ علي مجتمعاتهم.