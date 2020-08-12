شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز المعلومات عن المتحف القومي للحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف سلط من خلاله الضوء على المتحف القومي للحضارة المصرية والذى يعد من أهم وأكبر المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو، واُفتتح جزئيًا في 2017؛ حيث يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، بأكثر من 50 قطعة أثرية، منها؛ جزء من أقدم هيكل عظمي لقدم مومياء تم توصيلها بجزء تعويضي مصنوع من الخشب

‎وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020

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وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020