شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالإسكندرية تتابع سير العمل بمنظومة التحول الرقمى تجريبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بمتابعة تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان خلال زيارته الأخيرة للمديرية للتشغيل التجريبى وإزالة أية معوقات لسير العمل بالمنظومة للانتهاء من التشغيل التجريبى خلال شهرين.

وتابع ياسر سعيد، مدير المديرية يرافقه المهندس محمد كمال، مدير مركز المعلومات، سير العمل وانتظامه بمنطقة القوى العاملة بحى المنتزة، وجميع مكاتبها ومنطقة القوى العاملة بشرق، فضلا عن مركز تدريب مهني شرق، لمراجعة جميع الإجراءات اللازمة والمتخذه لحسن سير العمل بمنظومة التحول الرقمى، حيث جرى تفقد انتظام العمل والتأكد من حصول المواطنين علي كافة الخدمات بسهولة ويسر جنبا إلى جنب مع إجراءات الحوسبة، وتم الاستماع من العاملين عن معوقات العمل التي تواجههم للوقوف على حلها.

وأكد ياسر سعيد أن المرور مستمر على جميع المناطق والمكاتب التابعة للمديرية لمتابعة سير العمل وتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية الحوسبة حتى تكون الإسكندرية نموذجا يحتذى فى مجال التحول الرقمى.