شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطهير أسطح غرف اقتراع مجلس الشيوخ كل ساعة منعا لعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الالتزام بتطهير أسطح الإدلاء بالصوت الانتخابى لمجلس الشيوخ بعد كل ساعة للوقاية من انتقال عدوى كوفيد - 19

وأوضحت الوزارة أنه يتم قياس درجات الحرارة لكل المترددين على المقرات الانتخابية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الناخبين أو مراقبى اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومى لمديرية الشئون الصحية بكل محافظة.

وأكدت الوزارة التزام المراقبين باللجان الانتخابية بالكمامات طوال فترة عملهم، وتوفير سبل الحماية لكافة المشرفين على العملية الانتخابية، بالإضافة التهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كافة القاعات المخصصة للعملية الانتخابية.

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ولفت إلى التزام كل ناخب بالكمامة طول فترة تواجده بالمقر الانتخابي، كما يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الانتخابات مباشرة مع ارتداء قفاز، بالإضافة إلى خروج الناخب بانتظام بعد الإدلاء بصوته لمنع التزاحم.

وأشار إلى أنه يتم تطهير الأسطح بمقر اللجان والقاعات والأبواب والنوافذ بشكل دوري على مدار اليوم، لافتًا إلى أنه يتم إبلاغ رئيس اللجنة فورًا عند ظهور أي أعراض مرضية على أى من الناخبين أو المراقبين ونقلهم فورًا بسيارات الإسعاف المجهزة المتواجدة أمام اللجان إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت عن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضمن الدفع بـ 2858 سيارة إسعاف مجهزة وتوزيعها بمقار اللجان ومحافظات الجمهورية أثناء الانتخابات، و 11 لانش إسعاف نهري، وما يقرب من 7 آلاف من الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للناخبين والمواطنين بالمقار الانتخابية