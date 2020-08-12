محكمة النقض تؤيد أحكام المؤبد والسجن بحق متهمي" أحداث عنف المطرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أيدت محكمة النقض، أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المطرية" التي تعود وقائعها ليوم 25 يناير 2015.
ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت حكم الجنايات الصادر بحقهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بالسجن المؤبد على 14 متهما في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.
وعاقبت المحكمة 14 آخرين بالسجن 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.
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