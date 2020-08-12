نادي القضاة يُطالب "الوطنية للانتخابات" بتوفير وسائل لنقل بطاقات الاقتراع في بعض اللجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

خاطب غرفة عمليات نادي قضاة مصر، الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتوفير وسائل نقل بطاقات الاقتراع غير المستعملة في انتخابات مجلس الشيوخ من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة.

جاء طلب نادي القضاة، وفق بيان صادر عنها اليوم الأربعاء؛ نظرًا لصعوبة نقل البطاقات غير المستعملة في عدد من اللجان الفرعية.

وتتابع غرفة عمليات نادي القضاة سير العملية الانتخابية مع القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني للاقتراع، المقرر انتهاءه في التاسعة مساء.

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ويواصل الناخبون المصريون اليوم عمليات التصويت في أكثر من 14 ألف لجنة فرعية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ويتنافس على المقاعد المائة المخصصة للنظام الفردي 787 مرشحا في 27 دائرة انتخابية، وقائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية لدعم مصر" التي تضم 11 حزبا سياسيا السباق على مقاعد القائمة الموزعة على 4 دوائر انتخابية.

الدوائر الأربعة هي: دائرة الشمال وتضم عدة محافظات أبرزها القاهرة ولها 35 مقعدا، ودائرة الجنوب وتضم محافظات الصعيد اعتبارا من محافظة الجيزة ولها 35 مقعدا أيضا، ودائرة الشرق ولها 15 مقعدا ودائرة الغرب ولها 15 مقعدا.