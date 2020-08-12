5 سيارات إطفاء تخمد حريقا في حديقة بميدان الرماية دون إصابات - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا شبًّ في حديقة بالقرب من نادي الرماية بالهرم، اليوم الأربعاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بميدان الرماية بنطاق قسم الهرم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطر امتدادها إلى المنشآت المجاورة. Advertisements وتبين بالفحص المبدئي، نشوب الحريق في عدد من الأشجار بحديقة بالقرب من نادي الرماية. وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. ويجري رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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