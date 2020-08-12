ضبط 195 سلاحًا ناريًا.. و254 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (195 سلاحًا ناريًا، بحوزة 169 متهمًا).

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 88 ألف حكم قضائي متنوع.

كما ضبطت الحملات (254) قضية مخدرات بحوزة (277) متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.