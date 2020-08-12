ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، أحد العناصر الإجرامية وبحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت قيام (عاطل – له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بدون ترخيص وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط المتهم وبحوزته (2 فرد محلي الصنع - لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر "وزنت 4 كيلو جرام"، مركبة توك توك، مبلغ مالي، هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، ومركبة "التوك توك " في نقل وترويج الأسلحة النارية، والمواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.