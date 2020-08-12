رئيس "الأعلى للإعلام" لوفد الجامعة العربية: نثق في شفافية ودقة تقاريركم بشأن الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمكتبه بماسبيرو، وفدا من جامعة الدول العربية المكلف بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وضم الوفد المستشارة هادية صبري الوزيرالمفوض ومدير أمانة شؤون الانتخابات، وأحمد أمين من إدارة الانتخابات بالجامعة العربية.

وخلال اللقاء أشاد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأداء المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام وأكد حرصه علي زيارته ضمن خطة متابعته للعملية الانتخابية للدور الهام الذي يلعبه في ضبط و وتنظيم الأداء و التغطية الإعلامية، وللاطلاع أكثر علي مهام المجلس وتوجهاته، ما يفيد اللجنة في متابعتها للانتخابات.

وأضاف السفير خطابي، أن لهذه الانتخابات طبيعة خاصة لما ترسي من قيمة في سيادة القانون حيث تتمتع بإشراف قضائي كامل، و دورها الكبير في دعم مسار الديمقراطية وإظهار وتشجيع الاستقرار، وإبراز فوائده ليس فقط في مصر و لكن في جميع الدول العربية المحيطة والتي تشهد اضطرابات.

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وأكد كرم جبر خلال اللقاء حرصه علي متابعة التقارير التي تصدرها جامعة الدول العربية، والتي تتسم بالدقة و الشفافية ليس فقط فيما يخص الانتخابات المصرية، ولكن في متابعتهم لجميع الفعاليات الشبيهة في باقي الدول العربية، كما شرح للوفد طبيعة دور المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام في متابعة تغطية وسائل الإعلام المختلفة للانتخابات، وأيضا اطلع الوفد عي خطوات التنسيق الحادث بين الهيئات المعنية بتغطية الانتخابات المتمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي.

وأضاف أن المجلس عقد غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامي في انتخابات للتأكد من مطابقته لجميع المعايير التي وضعها المجلس، وأهمها حرص وسائل الإعلام علي الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد علي الأخبار المتداولة عبر السوشيال ميديا إلا بعد التأكد التام منها، ومتابعة المشاكل التي قد تواجه الإعلاميين والصحفيين في التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتأكد من تنفيذ مبدأ حرية تبادل المعلومات.

وتابع أن انتخابات مجلس الشيوخ هي بداية وأن هناك تحدٍ أكبر في انتخابات مجلس النواب و المنتظر إجراءها خلال الفترة القادمة، حيث أن عدد المرشحين فيها قد يصل إلي 10 ألاف من مختلف الأعمار والتوجهات خاصة الشباب لحرصهم علي المشاركة ودعم المسار الديمقراطي، وأشاد بالدور الفعال في حرص المرأة المصرية علي المشاركة في الانتخابات خلال الفترة الماضية، وأكد أن استخدامها لحقها الديمقراطي أظهر مدى قوة تأثيرها وقيمتها الاجتماعية.