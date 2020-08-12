محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات مهمة وضرورية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بكل طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار مَن يمثله في مجلس الشيوخ.
وأوضح بركات، ضرورة تضافر كل الجهود؛ لدعم ومساندة الدولة المصرية، ومن بينها المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وحثّ المواطنين على ذلك، وتأكيد قوة الدولة في بناء مؤسساتها والتصدي لكل الدعوات الخبيثة التي من شأنها محاربة الوطن.
وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان إلى أنه من المهم إدراك حجم المخاطر التي تهدد كيان الدولة المصرية في هذا التوقيت، والتأكيد أن المشاركة هي رسالة قوية لكل مَن يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج ويسعى إلى إشعال الفوضى والفتنة في وقت شديد الحساسية تمر به كل دول المنطقة بلا استثناء.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة قوية للمتربصين بالدولة المصرية.. برلماني يشيد بمشاركة المواطنين في انتخابات "الشيوخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.