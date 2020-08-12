رسالة قوية للمتربصين بالدولة المصرية.. برلماني يشيد بمشاركة المواطنين في انتخابات "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات مهمة وضرورية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بكل طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار مَن يمثله في مجلس الشيوخ.

وأوضح بركات، ضرورة تضافر كل الجهود؛ لدعم ومساندة الدولة المصرية، ومن بينها المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وحثّ المواطنين على ذلك، وتأكيد قوة الدولة في بناء مؤسساتها والتصدي لكل الدعوات الخبيثة التي من شأنها محاربة الوطن.

وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان إلى أنه من المهم إدراك حجم المخاطر التي تهدد كيان الدولة المصرية في هذا التوقيت، والتأكيد أن المشاركة هي رسالة قوية لكل مَن يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج ويسعى إلى إشعال الفوضى والفتنة في وقت شديد الحساسية تمر به كل دول المنطقة بلا استثناء.