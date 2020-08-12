يهدد سلامة المواطنين.. برلمانية تطالب بالتحقيق في واقعة تعبئة السكر دون مراعاة قواعد النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت النائبة داليا يوسف، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتحقيق الفوري في واقعة تعبئة أحد المصانع الخاصة لمنتج السكر بشكل غير مطابق للمواصفات القياسية؛ بما يهدد صحة المواطنين.

وأوضحت النائبة، في بيان لها اليوم الأربعاء: انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعبئة السكر بأحد المصانع ذات الإنتاج محدود القدرة، من على الأرض دون أي معايير للصحة والسلامة أو النظافة العامة، بشكل يهدد سلامة المواطنين ويؤكد غياب الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية الخاصة.

وأشارت يوسف إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت السوق المصرية منتجات غذائية رديئة الجودة؛ خصوصًا منتج السكر، بشكل يضر المواطن، والغريب أن بعضًا من هذه المنتجات الرديئة تم إضافتها على البطاقات التموينية.

وتابعت البرلمانية: لا بد من إعلاء صحة المواطن والتحقيق الفوري في أية مخالفات في الإنتاج وتجاهل المواصفات القياسية ومعايير السلامة والصحة، والرقابة الصارمة على جميع المصانع الخاصة المنتجة للمواد الغذائية.

وأكدت يوسف تحركها برلمانيًّا في هذا الأمر؛ للتحقيق في الفيديو واكتشاف الشركة المصنعة ومحاسبة المسؤولين فيها.